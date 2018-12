LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 04.12.2018

Apolda (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter durch Abschrauben des Türriegels in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Apoldaer Christian-Zimmermann-Straße ein. Hieraus wurde ein mit einem Seilschloss gesichertes rosa/weiß/blaues Kinderfahrrad der Marke "Cube", 16" entwendet, Gesamtschaden 400 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Nachmittagsstunden des 03.12.2018 befuhren die Fahrerin eines Pkw Hyundai und der eines Pkw Skoda in dieser Reihenfolge die Landstraße von Flurstedt in Richtung Nauendorf. Auf Grund von Baumschnittarbeiten musste die Fahrerin des Hyundai halten. Dies bemerkte der Skoda-Fahrer zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte dort mit einem VW Crafter. Die Fahrerin des Hyundai wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum verbracht. Die entstandenen Unfallschäden an den beteiligten Fahrzeugen werden auf 20.000 EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell