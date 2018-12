LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 03.12.2018

Apolda (ots) - Am vergangenen Wochenende überfuhr ein Fahrzeugführer die Verkehrsinsel auf der B87, an der Einmündung nach Ulrichshalben und stieß hier gegen die aufgestellten Verkehrszeichen. Im Anschluss fuhr dieser noch gegen die am rechten Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Sonntagmittag übersah der Fahrer eines Pkw Nissan nach eigenen Angaben auf dem Parkplatz der Bad Sulzaer Ludwig-Wiegand-Straße beim rückwärts Ausparken, auf Grund der neben ihm abgeparkten Autos einen hinter ihm querenden Pkw Toyota, setzte zurück und kollidierte in der weiteren Folge mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf 3.500 EUR beziffert.

