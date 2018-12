LPI-J: Ganzer Sattelzug gestohlen

Hermsdorf, Saale-Holzland-Kreis (ots) - Letztes Wochenende wurde in einem Gewerbegebiet in Hermsdorf in der Max-Hellermann-Straße ein Sattelzug gestohlen. Er war mit 32 Paletten Alkohol in Form von Rumtopf beladen. Als der Fahrer am Abend zu seinem Fahrzeug kam, um loszufahren, fand er das Auto nicht mehr vor. Am Freitag hatte er es gegen 16.30 Uhr abgestellt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell