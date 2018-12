LPI-J: Graffitisprayer an neuer Fußgängerbrücke

Stadtroda (ots) - Eine Zeugin meldete am Samstag gegen 10:00 Uhr, dass ein junger Mann auf der neuen Fußgängerbrücke über die BAB 4, welche an den Breiten Weg in Stadtroda angrenzt, ein Graffito sprüht. Trotz sofort eingesetzter Beamter, entfernte sich der Mann unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Saale-Holzland unter 036428-64 0 in Verbindung zusetzen. Der junge Mann war mit einer grünen Jacke bekleidet und führte einen mittelgroßen Hund, ähnlich einem Border Collie, bei sich.

