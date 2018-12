LPI-J: Fußgänger leicht verletzt

Rothenstein (ots) - Am Samstag gegen 18:40 Uhr überquerte ein 80-jähriger Fußgänger unachtsam in einem Kreuzungsbereich die B88 in Rothenstein und wurde hierbei von einem Pkw Renault gestreift. Hierbei wurde der ältere Herr leicht verletzt und in einen Klinik gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug blieb gering.

