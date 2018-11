LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 30.11.2018

Weimar (ots) - Unfall

Am Donnerstag, 10:00 Uhr, ereignete sich an der Schubertstraße Ecke Richard -Wagner-Straße ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Ein 26 Jahre alter Mann fuhr mit seinen BMW in Richtung Richard-Wagner-Str. Hinter ihn fuhr eine Frau mit einen Skoda Octavia. Der BMW Fahrer hielt am Kreuzungsbereich an um sich zu orientieren. Der Skoda Fahrerin dauerte dies nach eigenen Angaben zu lange. Nach einigen Minuten setzte sie ihre Fahrt fort. Im gleichen Moment fuhr der BMW rückwärts um besser in die Richard-Wagner-Straße einzubiegen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Am Skoda wurden die Fahrertür und der linke vordere Kotflügel eingedrückt. Der BMW wurde am hinteren Stoßfänger zerkratzt. Schaden insgesamt ca. 750 Euro.

Besonders schwerer Diebstahl aus Reisebussen

In der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr wurden am Donnerstag, in der Belvedere Allee, Höhe Hausnummer 28 zwei Reisebusse an der hinteren Eingangstür gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten die beiden Busse und entwendeten Bargeld in Höhe von insgesamt 525 Euro sowie ein Ladekabel. Die Busse waren aus Österreich. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro an den Türen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643 882-0 entgegen.

Diebstahl von Geld aus einen Staubsauger

In der Nacht von Donnerstag zum Freitag wurde an der JET Tankstelle in der Erfurter Straße ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Die Tatzeit war zwischen 16:40 Uhr und 08:00 Uhr (Freitag). Der oder die Täter brachen die Tür der Geldklappe mittels unbekannten Werkzeug auf. Sie erbeuteten insgesamt 9 Euro Bargeld. Am Staubsauger entstand kein Sachschaden.

Eisner Polizeihauptmeister

