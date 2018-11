LPI-J: Kripo Jena sucht Zeugen: Mülltonnenbrand, Autos beschädigt

Jena (ots) - Hoher Sachschaden entstand bei einem Mülltonnenbrand am Freitag in den frühen Morgenstunden in Jena Lobeda-West. Um 5.00 Uhr bemerkten Anwohner, dass mehrere Mülltonnen in der Stauffenbergstraße vollständig in Flammen standen. Das Feuer hatte bereits auf die Umzäunung übergegriffen, durch die Hitzeentwicklung wurden außerdem fünf parkende Autos beschädigt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03641-811123. Wer hat in den frühen Morgenstunden Personen bemerkt, die sich auffällig am Brandort bewegten?

