LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 30.11.2018

Apolda (ots) - Gegen 07:10 Uhr, am 27.11.2018 befuhr die Fahrerin eines Pkw KIA die Landstraße von Liebstedt in Richtung Sachsenhausen. Hier kam ihr ein Pkw straßenmittig entgegen. Auf Grund dessen fuhr sie soweit wie möglich rechts auf die Bankette. Der entgegenkommende Fahrzeugführer kam weiter auf ihrer Fahrspur gefahren, streifte schließlich, ca. 300 Meter vor der Ortslage Liebstedt, den linken Außenspiegel des KIA und fuhr ohne Anzuhalten weiter, Sachschaden 300 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer eines Lkw MAN und der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhren in dieser Reihenfolge gegen 10:00 Uhr, am 29.11.2018 in Apolda die Utenbacher Straße stadtauswärts. Der Fahrer des Lkw musste anhalten. Daraufhin hielt auch der Fahrer des Mercedes verkehrsbedingt dahinter an. Da der Fahrer des Lkw sein Fahrzeug nicht ausreichend sicherte, rollte er rückwärts und stieß schließlich gegen den Mercedes. Personen wurden nicht verletzt. Die am Mercedes entstandenen Unfallschäden werden auf 1.500 EUR beziffert. Am Lkw konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Am Vormittag des 29.11.2018 fuhr der Fahrer eines VW Transporters aus einem Anwesen rückwärts in die Apoldaer Bachstraße auf und touchierte hierbei einen Skoda Octavia, welcher zu diesem Zeitpunkt die Bachstraße stadtauswärts befuhr. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf 6.000 EUR beziffert.

Die Fahrerin eines Pkw BMW befuhr am Donnerstagabend in Apolda die Erfurter Straße stadtauswärts. Aus Unachtsamkeit fuhr sie dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Mercedes. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 14.000 EUR.

