LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 29.11.2018

Apolda (ots) - Im Zeitraum vom 25.11. bis zum 28.11.2018 entwendeten unbekannte Täter von einem in der Bad Sulzaer Sophienstraße abgestellten grünen Opel Vectra die beiden Kennzeichentafeln mit der Kennung RD-XD1971.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Abendstunden des 28.11.2018 wollte der Fahrer eines Renault Clio aus einer Parkbucht in der Apoldaer Bahnhofstraße ausparken. Er rutschte beim Anfahren von der Kupplung und fuhr in der Folge unkontrolliert vor die Stahlhalterung einer Parkbank. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf 4.000 EUR beziffert.

