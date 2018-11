LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 29.11.2018

Weimar (ots) - Sachbeschädigung am Kfz

Am Mittwoch kam es in der Ludwig-Feuerbach-Straße, Höhe Hausnummer 5, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Nissan. Das Fahrzeug stand zum Teil auf den dortigen Gehweg. Die 40 Jahre alte Fahrerin war der Auffassung, dass noch genügend Platz auf den Fußweg war. Als sie zum Pkw zurück lief sah sie eine männliche ältere Person die auf den rechten Außenspiegel einwirkte. Danach spuckte der Mann auf die Motorhaube. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte wurde er noch beleidigend. Das ganze geschah um 08.10 Uhr.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, kam es auf den Burgplatz in Richtung Platz der Demokratie zu einer Unfallflucht. An der Engstelle gegenüber der Anna Amalia Bibliothek befanden sich 3 Fahrzeuge nebeneinander. Ein Pkw fuhr, der 2 parkte (Opel Astra) sowie ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer fuhr gegen den linken Kotflügel des parkenden Pkw Opel Astra. Er stieg danach aus seinen Pkw, sah sich die Schäden an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, gegen 15:05 Uhr, fuhr ein 65 Jahre alter Mann aus Weimar mit einen Opel Astra die Moskauer entlang. Der Kontaktbereichsbeamte aus Weimar-West war bekannt, dass der Mann einen Führerschein Entzug hat. Er unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Nach der Belehrung gab er zu, seinen Führerschein abgegeben zu haben. Einen Führerschein Entzug bestritt er.

Eisner Polizeihauptmeister

