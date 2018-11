LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagmittag in der Brüsseler Straße. Ein VW-Fahrer hielt an der Einmündung zur Amsterdamer Straße an, um einem anderen Auto die Vorfahrt zu gewähren. Eine hinter ihm fahrende Nissan-Fahrerin bemerkte das Bremsen zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf. Dabei entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden. Eine Mitfahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

Etwa 8.000 Euro beträgt der Schaden, den ein Autofahrer am Montagmittag in Jena-Nord verursachte. Der 85-Jährige wollte in der Closewitzer Straße rückwärts aus seiner Parklücke ausparken. Als er hinter sich ein anderes Auto Herannahen sah, legte er wieder den Vorwärtsgang ein und fuhr nach vorn. Da er sich auf das Auto hinter sich konzentrierte, übersah er einen Stromkasten vor sich und fuhr dagegen. Der VW wurde durch den Abschleppdienst abgeholt, der Stromverteilerkasten repariert.

Unter Alkoholeinfluss fuhr ein Opel-Fahrer am Dienstagmorgen durch Jena Lobeda-Ost. Der Mann nahm zunächst einem Funkstreifenwagen die Vorfahrt. Als er anschließend angehalten und kontrolliert wurde, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab um 10.00 Uhr 1,27 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

Ohne Fahrerlaubnis war der Fahrer eines Peugeots am Dienstagmorgen in der Jenaer Innenstadt unterwegs. Der Mann hatte zuvor eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen und sollte deshalb angehalten und von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Auf das Anhaltesignal reagierte er zunächst nicht, konnte aber durch Blockieren der Straße zum Halten bewegt werden. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass der 49-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde geschrieben, die Weiterfahrt unterbunden

