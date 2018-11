LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 28.11.2018

Weimar (ots) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, wollte eine 18 Jahre alte weibliche Person ihr Fahrzeug rückwärts aus der Parklücke ausparken. Dies war in der Falkstraße, Höhe Einmündung Brunnenstraße. Aufgrund der räumlichen Enge im Bereich der Einmündung musste sie mit ihren Pkw Skoda rangieren. Dabei schätzte sie den Abstand zum geparkten Lkw VW Transporter falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung

Zu einer Nötigung und Beleidigung kam es am Dienstag, 10:15 Uhr, auf dem Theaterplatz (Weihnachtsmarkt). Ein 47 Jahre alter Mann befand sich fußläufig in der Fußgängerzone am Theaterplatz. Ein BMW Fahrer kam auf ihn zu und nötigte ihn Platz zu machen. Der Fahrer fuhr sehr nah an den Fußgänger heran, so dass er zur Seite gedrängt wurde. Danach beleidigte er ihn noch.

Ladendiebstahl

In der Müller Drogerie kam es am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, zu einem Ladendiebstahl. Eine 31 Jahre alte Frau aus Weimar entwendete kosmetische Erzeugnisse. Der Wert betrug 21.39 Euro. Sie steckte die Artikel ein, ohne die Sachen zu bezahlen und wurde dabei gestellt.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, gegen 10:50 Uhr, wurde durch Polizeibeamte in der Humboldtstraße ein 56 Jahre alter Mann festgestellt. Dieser war mit einem vorübergehend stillgelegten Pkw Opel Astra unterwegs. Er gab bei der Kontrolle an, in eine Automobil Werkstatt zu wollen. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige gefertigt.

