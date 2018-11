LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 27.11.2018

Apolda (ots) - Im Zeitraum vom 25.11.2018, 15:00 Uhr bis zum 26.11.2018, 12:30 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines in der Apoldaer Burkhardtstraße abgeparkten schwarzen Pkw Dacia Stepway beschädigt, Sachschaden 300 EUR. Nach Spurenlage kollidierte beim Ein- oder Ausparken ein anderer Fahrzeugführer mit dem Spiegel und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle.

Nach Zeugenaussagen befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Pkw VW mit hoher Geschwindigkeit gegen 07:15 Uhr, am 26.11.2018 die Apoldaer Werner-Seelenbinder-Straße, kollidierte mit einem Poller und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Zur Mittagszeit, am 26.11.2018 befuhr der Fahrer eines VW Touran in Apolda die Bahnhofstraße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Bernhardstraße geradeaus, in Richtung Bahnhof zu fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem aus der Bernhardstraße kommenden Multicar. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 1.200 EUR.

Um beim Ausparken aus der Parklücke zu wenden, nutzte der Fahrer eines Pkw Kia gegen 13:00 Uhr, am 26.11.2018 die Hofausfahrt eines Anwesens in Apolda, Jenaer Straße. Dabei übersah er einen VW Transporter, welcher sich in diesem Moment in der Ausfahrt befand, um herauszufahren und stieß mit diesem zusammen. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 2.000 EUR.

