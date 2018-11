LPI-J: Meldungen aus Weimar

Weimar (ots) - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Montag, gegen 07:25 Uhr, kam es im Bereich B7 / B 87 Kreuzung Umpferstedt zu einen Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 61 Jahre alte weibliche Person wollte mit ihren Pkw Opel Corsa die Kreuzung überqueren in Richtung Mellingen. Die Lichtsignalanlage war ausgefallen. Sie hielt ordnungsgemäß an (Zeichen 205). Auf der Hauptstraße fuhr ein 46-jähriger Mann mit einen VW Polo in Richtung Jena. Die Frau übersah aber das Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß in Höhe der Kreuzungsmitte. Durch den Aufprall wurde noch ein Toyota beschädigt. Im Pkw Polo saßen noch 2 männliche Personen. Alle wurden leicht verletzt. Die Frau wurde ins Klinikum Apolda aus Sicherheitsgründen verbracht. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Verkehrsunfall

In der Lisztstraße um 11:30 Uhr parkte am Montag eine 56-jährige Frau ihren Pkw VW Caddy. Sie stellte ihn ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Bäckerei ab. Ein 29 Jahre alter Mann wollte ebenfalls mit seinen VW Caddy hinter den ersten Wagen rückwärts einparken. Dabei schätze der Mann den Seitenabstand falsch ein. Er stieß mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen das linke Heck. Schaden ca. 100 Euro.

Verkehrsunfall

Zu einen Unfall kam es am Montag, gegen 15:50 Uhr, auf den Parkplatz am Klinikum Weimar in der Henry-van-der-Velde-Straße. Eine 71 Jahre alte weibliche Person fuhr mit ihren Pkw VW Polo zur Schranke um diese zu passieren. An der Schranke merkte die Frau, dass sie ihren Parkschein nicht entwertet hatte. Um dieses nachzuholen setzte sie ihr Auto langsam zurück. Dabei übersah sie den, bereits hinter ihr, stehenden Pkw Opel Corsa. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden von ca. 100 Euro.

