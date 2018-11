LPI-J: Netto Markt in Jena evakuiert

Jena (ots) - Netto Markt in Jena evakuiert

Am heutigen Tag, 17:10 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über ein Vorkommnis im Netto Markt in der Stauffenbergstraße in Jena. Mehrere Besucher des Marktes klagten über plötzliches Unwohlsein, Übelkeit und Erbrechen.Der Markt wurde geräumt, Feuerwehr und Rettung vor Ort kümmerten sich um die verletzten Personen. Eine genaue Ursache konnte bis dato nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte bei der Prüfung eine Fehlermeldung an der Klimaanlage feststellen. Ob dies die Ursache des Vorkommnisses ist muss erst am nächsten Tag durch die Techniker geprüft werden. Der Markt bleibt vor erst geschlossen, dass Gesundheitsamt prüft in eigener Zuständigkeit ob eventuell Lebensmittel mit dem unbekannten Stoff kontaminiert wurden.Bis jetzt wurden insgesamt 8 Personen medizinisch behandelt, stationär musste keine aufgenommen werden.

