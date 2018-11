LPI-J: Narrenhände ...

Jena (ots) - Ein schwarz gekleideter junger Mann hat am zeitigen Montagmorgen gegen 04.00 Uhr mehrere Objekte mit linksextremen Symbolen und Schriftzügen in roter Farbe besprüht. Die Sachbeschädigungen an Häusern, Mauern, Containern ziehen sich entlang der Gustav-Fischer-Straße, Tatzendpromenade, Moritz-Seebeck-Straße. Dort wurde er durch einen Zeugen bemerkt und flüchtete in Richtung Westbahnhof. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

