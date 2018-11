LPI-J: Zwei Bagger beschädigt

1 weiterer Medieninhalt

Jena (ots) - Unbekannte haben am Wochenende auf einer Baustelle auf dem Ernst-Ruska-Ring 1 die Scheiben zweier Minibagger eingeschlagen. Dem dabei verursachten Schaden in Höhe von 1000 Euro steht ein Diebstahlsschaden in Höhe von 5 Euro gegenüber. Gestohlen wurde ein Headset aus dem Innenraum eines Baggers.

