LPI-J: Verkehrsunfall

1 weiterer Medieninhalt

Jena (ots) - Unangepasste Geschwindigkeit führte am Sonntag um 09.40 Uhr in der Kahlaischen Straße zu einem Verkehrsunfall. Dort fuhr ein 26-jähriger mit seinem Fiat stadteinwärts. In einer leichten Linkskurve in Höhe des Bahnüberganges Burgauer Weg brach das Fahrzeugheck des PKW auf nasser Straße auf den schlüpfrigen Straßenbahnschienen aus. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das über die Gegenfahrbahn und den Gehweg rutschte, gegen ein Verkehrszeichen fuhr und eine 50 cm hohe Mauer durchbrach. Beim Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht. Am Auto entstand ein Schaden von geschätzten 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell