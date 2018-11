LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Reifen zerstochen

Von Samstag zum Sonntag wurde an einem Pkw Mazda durch unbekannte Täter ein Reifen zerstochen. Dieser parkte in der Weimarer Herbststraße. Es entstand ein Schaden von circa 60 Euro.

Körperverletzung

Zwei weibliche Jugendliche (14/18) befanden sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz Nahkauf an der Ausfahrt zur Falkstraße und spielten Musik auf ihren Handys ab. Plötzlich erschien eine unbekannte männliche Person. Er schrie die Beiden an und rannte auf sie los. Er schlug und trat ohne Grund auf beide ein. Der Täter rannte im Anschluss in Richtung Döllstädtstraße davon. Eines der Mädchen trug Schwellungen auf der rechten Gesichtshälfte, eine leicht blutende Wunde an der rechten Unterlippe, sowie Schwellungen am Nasenbein und Schürfwunde am rechten Bein davon. Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 35-40 Jahre alt, kurzes Haar, war sehr rot im Gesicht, trug ein blauen Pullover und eine blaue Jeans. Er hatte eine weiße Tasche bei sich und trug keine Jacke -

Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Fehler beim Einparken

Einen Schaden von 2000 Euro hinterließ am Sonntagmittag ein 31-jähriger Fahrer aus Dresden an einem Pkw BMW. Er stieß mit seinem Pkw Renault beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke am Horn gegen den BMW. Am Renault entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Gefährdung Straßenverkehr/Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, fuhr eine 39-jährige Frau mit ihren Pkw VW die Bechsteinstraße in Richtung Fuldaer Straße und kollidierte hier mit einem parkenden Pkw Skoda. Im Anschluss flüchtete sie von der Unfallstelle. Kurze Zeit später wurde der Pkw VW mit der Fahrerin durch eine Polizeistreife in der Müllerhartungstraße festgestellt. Bei der 39-Jährigen wurde Alkoholgeruch in der Atemluft gerochen. Der Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,20 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro.

