LPI-J: Medieninformation des Inspektionsdienstes Jena vom 23.11.2018 bis 25.11.2018

Jena (ots) - Unfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag, gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Grietgasse/Paradiesstraße in Jena. Der 55-jährige Pkw- Fahrer hat die Kontrolle über seinen VW verloren, als er in Richtung Neugasse unterwegs war. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und kollidierte mit einem geparkten Pkw Ford. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die angrenzende Hausfassade gedrückt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 12000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch feststellen, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von 0,95 Promille, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu folgenden Sachverhalten Am 25.11.2018 in der Zeit von 05:30 Uhr bis 06:00 Uhr wurde im Kreuzungsbereich Wenigenjenaer Ufer und Karl- Liebknecht- Straße ein Verkehrszeichen samt Stange mutwillig verbogen und zu Boden gedrückt.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, den 25.11.2018 haben Unbekannte in der Talstraße die Spiegel von insgesamt drei hinter einander geparkten Pkw abgetreten sowie die Spiegel zweier weiterer beschädigt und Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Spiegel befanden sich jeweils auf der Fahrerseite. Wer kann Angaben zum Tatzeitraum oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-81/0 zu melden.

