LPI-J: Verkehrsunfall im Wohngebiet

Camburg (ots) - Am Freitag gegen 13:05 Uhr befuhr eine 81 Jährige mit ihrem Kleinwagen die Großen Scheeren in Camburg. Im Kreuzungsbereich der Feldstraße kam die Seniorin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses. Hier verkeilte sich das Fahrzeug zwischen zwei Mauern der Garagenzufahrt. Der Pkw wurde bei dem Unfall total zerstört und die Seniorin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an Pkw und Haus wird mit etwa 20.000 Euro beziffert.

