LPI-J: Einbruch in Kleingärten

Kahla (ots) - In der Nacht vom 23.11.2018 zum 24.11.2018 wurde die Kleingartenanlage "Am Gries" in Kahla durch unbekannte Täter heimgesucht. Nach derzeitigen Stand wurden mindestens vier Kleingärten angegriffen und hier zum Teil die Gartenhäuser oder Nebengelasse aufgebrochen. Zudem beschädigten die Täter diverse Gegenstände in den Gärten. Derzeit wird von einem Schaden von etwa 500 Euro, sowie einem Beuteschaden von etwa 150 Euro ausgegangen. Nach ersten Ermittlungen konnte bisher zumindest einer der Täter bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen zu den möglichen Mittätern laufen noch.

Die Gartenbesitzer der Kleingartenanlage werden gebeten zeitnah ihre Gärten zu kontrollieren und bei festgestellten Schäden sich an die Polizei Saale-Holzland unter Tel. 036428-640 (Stadtroda) oder 036424-84424 (Kahla - Wochentags) zu wenden.

