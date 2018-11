LPI-J: Pressebericht Apolda

Apolda (ots) - Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 23.11.18, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 25.11.18, 06:00 Uhr

Verkehrsgeschehen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag machte sich in Apolda in der abschüssigen Ackerwand ein Pkw VW selbstständig und rollte auf den vor ihm geparkten Pkw Skoda auf. Der Fahrer des Pkw VW hatte beim Abstellen versäumt sein Fahrzeug ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Am Pkw Skoda entstand durch den Unfall Sachschaden.

Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich in Bad Sulza ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Salzstraße in Richtung Schmiedehausen. Kurz vor der Unfallstelle überholte dieser einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw, fuhr dann mittig auf der Fahrbahn weiter und kollidierte in der Folge mit einem entgegen kommenden Pkw VW. Anschließend wurde der Pkw VW durch den Aufprall in einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Hyundai gedrückt. Der Fahrer des Pkw Opel als auch die Beifahrerin im Pkw VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kriminalitätsgeschehen

Am 23.11.18, um 02:25 Uhr sprengten unbekannte einen Briefkasten an einem Wohnhaus in der Dorfstraße in Obertrebra (Nähe Bahnhof) vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurde zudem die Haustür beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen entfernte sich der Täter mit einem Leichtkraftrad. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 entgegen.

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 19.11.18 bis 23.11.18 einen Pkw Toyota, welcher in Niederroßla, Am Wickerstedter Weg geparkt war, indem sie zwei Reifen zerstachen. Darüber hinaus wurde die rumänische Kennzeichentafel vom Fahrzeug entwendet.

i.A. Schellenberg, Diana Dienstschichtleiterin

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell