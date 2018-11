LPI-J: Pressebericht PI Weimar

Weimar (ots) - Am Freitagmittag kam es zu einem doppelten Verkehrsunfall in der Schwanseestraße in Weimar. Gegen 11:40 Uhr stieß ein 66-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen einen auf Höhe der Hausnummer 35 am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es entstanden leichte Schäden an den jeweiligen Fahrzeugseiten. Der Mann informierte die Polizei und wartete an der Unfallstelle. Noch vor Eintreffen der Polizei befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Unfallstelle und streifte mit ihrem Seitenspiegel einen weiteren am Fahrbahnrand parkenden Pkw, sodass beide Spiegel beschädigt wurden. Die Frau fuhr aber einfach davon. Der Mann notierte sich das Kennzeichen und meldete es den eintreffenden Polizisten. In der weiteren Folge wurden beide Unfälle aufgenommen. Der Mann erhielt eine mündliche Verwarnung, während die Frau an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt wurde.

Am Freitagnachmittag um 16:30 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Erfurter Straße in Kranichfeld ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke heraus, als er eine neben ihrem Fahrzeug stehende 34-Jährige übersah. Der Mann fuhr der Frau über den Fuß, sodass diese eine Prellung davon trug. Beim Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 0,45 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

Am Freitagabend gegen 20:05 Uhr kam es in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Weimar zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße kommend, als er auf Höhe der Ernst-Kohl-Straße eine 21-jährige Fußgängerin anfuhr. Die Frau war gerade dabei die Straße zu überqueren, als es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Ein Atemalkohol-Test beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,95 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Die Fußgängerin wurde nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

In der Freitagnacht um 02:50 Uhr wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer in der Humboldtstraße in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann zeigte auffällige Ausfallerscheinungen und stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Der Test ergab 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

