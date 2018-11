LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 23.11.2018

Apolda (ots) - Am Morgen des 22.11.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die B87 in der Ortslage Rödigsdorf in Richtung Apolda und kam von der Straße ab. In dessen Folge beschädigte er zwei Warnbaken auf einer Verkehrsinsel. Die entstandenen Unfallschäden werden auf 3.500 EUR beziffert.

Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr am Nachmittag des 22.11.2018 die Landstraße von Eckolstädt in Richtung Apolda und kam in Wormstedt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er in den Straßengraben. Dabei wurden ein Leitpfosten und ein dort im Graben befindlicher Wassereinlauf beschädigt. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallschäden belaufen sich auf 9.000 EUR.

