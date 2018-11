LPI-J: Zeugenaufruf nach Entblößer

Jena (ots) - Ein Exhibitionist hat Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr in Jena eine Joggerin belästigt. Der etwa 30 Jahre alte Mann stand an der Lichtenhainer Brücke. Die Frau lief vom Paradies aus entlang der Fernwärmerohre in Richtung Burgau-Park. Als der Unbekannte die Frau erblickte, öffnete er seine Hose und entblößte sich vor ihr. Die Frau passierte ihn und informierte sofort die Polizei. Eine Fahndung nach dem etwa 1,70 m großen, blonden Mann blieb aber erfolglos. Der Mann war bekleidet mit einer grünen Jacke, einem karierten Hemd und Jeans. Die Kripo Jena bittet unter 03641-811123 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell