LPI-J: Unfallflucht aufgeklärt

1 weiterer Medieninhalt

Jena (ots) - Wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich eine Autofahrerin verantworten. Die Frau befuhr am Donnerstagnachmittag mit ihrem Audi den Gehweg am Engelplatz aus der Grietgasse kommend in Richtung Schillerstraße und parkte ihr Fahrzeug dort. Als sie anschließend vom Gehweg wieder auf die Straße fahren wollte, stieß sie frontal gegen einen Betonpoller. Dabei wurde der Poller beschädigt und mit den umliegenden Pflastersteinen herausgerissen Die Fahrerin stieg aus und besichtigte den Schaden. Anschließend stieg sie wieder in ihr Auto und verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Zeugen hatten den Unfall gesehen und konnten das Kennzeichen des Autos benennen. So konnte die Unfallverursacherin ausfindig gemacht werden. Der Schaden an ihrem Auto und dem Poller wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell