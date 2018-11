LPI-J: 12.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Stark beschädigter Ford Bild-Infos Download

Jena (ots) - Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Jena-Burgau. Ein Ford-Fahrer befuhr die Göschwitzer Straße von der B88 kommend in Richtung Göschwitz. Er wollte nach links abbiegen, übersah dabei einen entgegen kommenden Ford-Transporter und stieß mit diesem zusammen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

