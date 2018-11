LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagabend im Stadtzentrum. Eine VW-Fahrerin wollte von einem Grundstück auf die Straße Am Planetarium auffahren. Dabei übersah sie eine Radfahrerin, die vom Fürstengraben kommend in Richtung Nollendorfer Straße unterwegs war. Beide stießen zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Jena gebracht.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei nach einer Sachbeschädigung an einem Auto Donnerstagmittag in Jena-Göschwitz. Die Fahrerin hatte ihren Audi A4 um 11.45 Uhr am in einer Parktasche am Ernst-Ruska-Ring abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später zurückkam, stellte sie Lackkratzer auf der Fahrertür sowie der linken Hintertür fest. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, unter Tel. 03641-811123 um Mithilfe.

