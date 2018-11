LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Einbruch

In der Nacht zum Freitag bekam der 35-jährige Besitzer eines Bistros in der Großen Kirchgasse per SMS eine Nachricht über einen Einbruch. Er sah auf seinem Handy auch eine Person in den Räumlichkeiten herumlaufen. Nachdem der 35-Jährige an seinem Bistro erschien, hatte die unbekannte Person es bereits verlassen. Es konnten weder Aufbruchsspuren noch Beschädigungen festgestellt werden. Aus dem Bistro wurde nichts entwendet.

Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde ein Pkw Suzuki im Bad Berkaer Erlenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde bei dem 62-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft gerochen. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Unfall mit Personenschaden

Ein 38-jähriger Mann aus Erfurt fuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, mit seinem Pkw Audi auf der Landstraße von Klettbach nach Meckfeld. Er überholte einen vor ihm fahrenden Pkw Opel. Nachdem er mitbekam, dass sich ein Pkw VW im Gegenverkehr befand wollte er noch ausweichen und stieß mit diesen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen auf den angrenzenden Feldern zum Stehen. Der Audifahrer und der 38-jährige Fahrer des VW wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in die Zentralklinik nach Bad Berka gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 25000 Euro. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Landstraße war für circa 1 Stunde voll gesperrt.

vom Unfallort weggefahren

Eine 61-jährige Frau aus Blankenhain fuhr am Donnerstagnachmittag mit ihren Pkw Ford vom Rathenauplatz kommend in die Brennerstraße und bog in Höhe der Bockstraße nach rechts ab. Hierbei schätzte sie den seitlichen Abstand zu einem parkenden Porsche (Panamera GTS) falsch ein und stieß mit diesen zusammen. Die Fordfahrerin stieg aus, besah sich den Schaden und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Ein unbeteiligter Zeuge sah den Unfall, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.

