LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Versuchte Einbrüche

In der Nacht zum Mittwoch versuchten unbekannte Täter ein Büroraum der Bauhausuniversität Weimar aufzuhebeln. Dazu begaben sie sich in das 3. Obergeschoss in der Steubenstraße und hebelten an der Eingangstür. Da die Tür standhielt, zogen sie ohne Beute wieder ab. Es entstand ein Schaden von 150 Euro.

In derselben Nacht versuchten Unbekannte mittels Hebelwerkzeug in die Kellerräume einer Gaststätte in der Brauhausgasse einzudringen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. An der Tür entstand ein Schaden von 100 Euro.

Fehler beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsrangieren auf einem Parkplatz am Platz der Demokratie stieß eine 50-jährige Frau aus Weimar mit ihren Pkw VW gegen einen parkenden Volvo V70 aus den Niederlanden. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro. Der Unfall geschah am Mittwochmorgen gegen 07:35 Uhr.

mangelnde Aufmerksamkeit

Ein 49-jähriger Mann aus Erfurt fuhr am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr, mit seinen Pkw Citroen auf der Landstraße von Gutendorf in Richtung Kreisverkehr Alexanderplatz. Aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. Er kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda kam am Mittwochnachmittag aus Richtung Keßlar (Weimarer Land) und bog nach links auf die Landstraße in Richtung Blankenhain ab. Hierbei übersah er einen Mercedes Sprinter der auf der vorfahrtsberechtigen Straße in Richtung Blankenhain unterwegs war und stieß mit diesen zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr rollfähig und mussten abgeschleppt werden

sro

