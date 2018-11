LPI-J: Vermisstensuche eingestellt

Jena (ots) - Am Mittwochmittag fand eine Frau am ehemaligen Schießstand am oberen Munketal einen jungen Mann leblos auf. Dabei handelte es sich um einen 32-Jährigen, der seit dem 15. November vermisst worden war (wir fahndeten öffentlich mit einer Meldung der Landeseinsatzzentrale). Offenbar hatte der junge Mann nicht mehr selbstständig zurück in seine Klinik gefunden. Ein Straftatsverdacht konnte ausgeschlossen werden.

