LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots) - Das war kein "Kleiner Jungenstreich"! In der Nacht zum Donnerstag, etwa um Mitternacht, stürzte ein Mopedfahrer am Salvador-Allende-Platz mit seinem Motorroller. Er hatte das Fahrzeug kurz zuvor auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und sich kurz für eine notwendige Besorgung entfernt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fiel ihm zunächst keine Veränderung an seinem Roller auf. Er stieg auf und fuhr los. Kurze Zeit später bemerkte er, dass sich das Moped eigenartig fahren ließ. Etwa 400 Meter weiter brach das Heck des Fahrzeugs aus, der junge Mann stürzte mit dem Roller zu Boden. Er blieb zum Glück unverletzt, allerdings wurde sein Moped beschädigt. Der Geschädigte informierte die Polizei, die kurz darauf aufgrund von Zeugenhinweisen einen 31-jährigen Mann feststellte, der offensichtlich in der Zeit der Abwesenheit des Mopedfahrers die Luft von dessen Hinterrad abgelassen hatte. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr geschrieben. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochvormittag in Jena-Nord. Ein Volvo und ein DaimlerChrysler-Kleintransporter befuhren hintereinander die Dornburger Straße stadtauswärts. Die Ampel an der Kreuzung zur Nollendorfer Straße zeigte rot, vor ihr hatte sich bereits eine Warteschlange gebildet. Der Volvo-Fahrer bremste am Ende der Schlange ab. Der hinter ihm fahrende Transporter-Fahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr von hinten auf. Dabei wurde der Volvo-Fahrer leicht verletzt. Der Transporter wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand etwa 12.000 Euro Sachschaden.

