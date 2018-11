LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Mittwoch, den 21.11.2018 06:00 Uhr bis Donnerstag den 22.11.2018 06:00 Uhr für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots) - Kriminalitätslage:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bemerkten Beamte der PI Apolda am 21.11.2018 gegen 22:00 Uhr einen 34 jährigen Fahrzeugführer im Bereich der Jakobstraße in Apolda. Im Rahmen der Kontrolle des Pkw BMW stellte sich heraus, das der aserbaidschanische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 34 jährige Fahrzeugführer hat seinen Wohnsitz bereits mehrere Jahre in Deutschland und ist somit verpflichtet seinen Führerschein bei der Führerscheinstelle umzuschreiben. Ein Verfahren wegen dem Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Bei einer weiteren Kontrolle stoppten die Beamten die 32 jährige Fahrerin eines Pkw VW im Bereich der Friedrich-Engels-Straße in Apolda. Am 21.11.2018 gegen 13:10 Uhr führte sie ihren Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel im öffentlichen Verkehrsraum. Ein Drogenvortest bestätigte dies vor Ort. Nach erfolgter Blutentnahme sowie der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels zur Gefahrenabwehr wurde bei ihr eine kleinere Menge an Methamfetamin aufgefunden und beschlagnahmt. Ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen:

Ein Unfall ohne Personenschaden ereignete sich am 21.11.2018 gegen 10:30 Uhr in der Dorfstraße / Gartenstraße in Niedertrebra. Eine 65 jährige Fahrerin eines Pkw BMW beabsichtigte zur Unfallzeit aus der Grundstücksausfahrt auf die Dorfstraße aufzufahren. Dabei übersah sie den 63 jährigen Fahrer eines Pkw Suzuki. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell