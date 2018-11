LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Diebstahl von Baustelle

Am Dienstagvormittag wurde der Diebstahl einer Vibrationsrüttelplatte im Wert von circa 3000 Euro angezeigt. Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom 13.11.18 (Dienstag) bis 20.11.18 (Dienstag) auf eine Baustelle in der Lützendorfer Straße und entwendeten die Arbeitsmaschine der Marke Ammann.

Brand einer Mülltonne

Am Mittwochmorgen, gegen 02:10 Uhr, brannte erneut eine 200 Liter Mülltonne in der Gropiusstraße. Unbekannte zündeten diese an welche dadurch vollständig vernichtet wurde. Es entstand ein Schaden von 200 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Mit einem Alkoholwert von 2,32 Promille fuhr am Dienstagnachmittag eine 59-jährige Frau aus Weimar mit ihren Pkw Peugeot von der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Goetheplatz. Hier kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Straßenpollern. Im Anschluss kam das Fahrzeug wieder auf der Straße zum Stehen. Durch die Feuerwehr Weimar wurde auslaufende Flüssigkeit gebunden. Am Peugeot entstand ein Schaden von circa 4000 Euro. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein einbehalten.

VU mit Personenschaden

Mit einem Beinbruch wurde am gestrigen Tag ein 18-jähriger Radfahrer in die Zentralklinik Bad Berka eingeliefert. Er war auf der Blankenhainer Straße in Bad Berka unterwegs und wurde durch den Fahrer (18) eines Pkw Audi übersehen, welcher nach links in die Parkstraße abbog. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 850 Euro.

mit Sommerreifen unterwegs

Eine 37-jährige Frau aus Frankreich fuhr am Dienstagnachmittag mit ihren Pkw Opel Zafira auf der Alte Chaussee in Richtung Berkaer Straße. In der Linkskurve kam diese aufgrund von Sommerbereifung auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und drehte sich auf der Fahrbahn. In der Folge stieß sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite gegen einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw KIA Ceed. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.

Winterglatte Fahrbahn

Ein 77-jähriger Mann aus Liebstedt fuhr am Dienstagnachmittag zwischen Sachsenhausen und Großobringen mit seinen Pkw Toyota auf der schneebedeckten Landstraße. Dabei kam er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde mit Verletzungen am linken Knie in die Klinik nach Weimar gebracht. Am Toyota entstand ein Schaden von 1500 Euro.

