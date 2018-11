LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 21.11.2018

Apolda (ots) - Gegen 08:00 Uhr, am 20.11.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Landstraße von Münchengosserstedt in Richtung Camburg. Kurz vor dem Abzweig Schmiedehausen kam ihm ein schwarzer Pkw Kombi, im Gegenverkehr überholend, auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er nach rechts ausweichen, streifte hierbei einen Verkehrsleitpfosten und beschädigte sich dabei den rechten Außenspiegel sowie die hintere Tür der rechten Fahrzeugseite, Sachschaden 1.000 EUR. Der Fahrer des schwarzen Kombis setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

In den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter eine Glastür zum Sportlerheim des Fußballvereines Zottelstedt auf und gelangten so ins Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, konnte vor Ort noch nicht geklärt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Nachmittag des 20.11.2018 befuhren der Fahrer eines Pkw Peugeot und der eines Landrovers die Landstraße von Jena kommend in Fahrtrichtung Apolda. Am Kreisverkehr zur Friedrich-Engels-Straße musste der Fahrer des Peugeot verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der Fahrer des Landrovers zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 4.000 EUR.

