LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots) - Ein grauer Ford Mondeo wurde am Dienstag in Jena Lobeda entwendet. Der Eigentümer hatte das Auto gegen 13.30 Uhr in der Theobald-Renner-Straße abgestellt. Als er am Abend wieder damit fahren wollte, stellte er fest, dass das Auto nicht mehr auf seinem Platz stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen.

Ein nicht wieder komplett eingefahrener Kran wurde einem Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen zum Verhängnis. Der Fahrer eines "Kippers" hatte zunächst Baustoffe mit einem eigens zum Fahrzeug gehörenden Kran aufgeladen. Anschließend fuhr er auf die Wiesenstraße, von der er in Jena-Zwätzen nach rechts in Richtung Kunitz abbog. Dabei blieb der nicht vollständig wieder eingefahrene Kran an einem über die Straße gezogenes Kabel einer Baustellenampel hängen. Das mitgezogene Kabel brachte gleich drei Ampeln zum Kippen. Sie wurden dadurch stark beschädigt. Eine der Ampeln stürzte gegen zwei Verkehrszeichen. Dabei entstand etwa 21.000 Euro Sachschaden.

