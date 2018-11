LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Einbruch im Versuch

Einen Schaden von circa 3000 Euro verursachten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag zum Montag. Sie versuchten vergeblich in das Objekt der Freiwilligen Feuerwehr in Weimar-Legefeld einzudringen. Die Unbekannten hebelten an einem Fensterrahmen und an der Eingangstür. Auch hielt die dreifache Verglasung eines Fensters stand. Weiterhin wurde der Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung abgerissen.

Einbruch Vereinsheim

In der gleichen Nacht wurden die Vereinsräume des SV Einheit Legefeld e.V. angegriffen. Unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Eingangstüren auf und drangen ein. Im Inneren wurde eine Zwischentür zu einem Stahlschrank aufgebrochen. Hier wurde eine Geldkassette mit circa 450 Euro Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein unbekannter Fahrer war am Montagvormittag, zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr, mit seinem Pkw Skoda Kombi sehr zügig in Weimar unterwegs. Er kam aus Richtung Moskauer Straße und fuhr an einem Fußgänger, welcher auf dem Fußgängerüberweg sich befand, vorbei in Richtung Schwanseestraße. Vor dem Abzweig zur Budapester Straße überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw. An der Kreuzung zur Schwanseestraße bog er bei Rotlicht nach links ab und fuhr weiter in Richtung Stadtring. Trotz Gegenverkehr bog er hier bei Rot nach links ab und fuhr weiter in Richtung Röhrstraße. Eine Zeugin die hinter dem Pkw fuhr und die Polizei verständigte gab an, dass sie den Skoda im Bereich des Hauptbahnhofes aus den Augen verloren hatte. Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs dauern noch an.

Bewusstlos

Am Montagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit einen Pkw VW die Walter-Victor-Straße in Richtung Dichterweg. Laut Aussage der Beifahrerin verlor der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein, lenkte nach rechts und traf frontal einen parkenden Pkw Dacia. Bei der Unfallaufnahme wurde auch ein Drogenvortester angewandt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Weiterhin war der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 5500 Euro.

Kind verletzt

Ein 7-Jähriger aus Weimar wurde am Montagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, in der Moskauer Straße von einem Pkw Seat erfasst. Der Junge lief ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten über die Straße. Er wurde mit Prellungen der linken Körperhälfte mit einen Rettungswagen in die Kinderklinik zur stationären Aufnahme gebracht.

