LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots) - Zwei bisher unbekannte Täter versuchten am 20.11.2018 gegen 02:50 Uhr in Schmiedehausen, Hinterm Dorf aus einem abgestellten LKW Daimler Diesel zu entwenden. Dazu zerstörten sie das Schloss am Tankdeckel und versuchten mittels eines Schlauch den Tankinhalt in zwei bereitgestellte Kanister abzufüllen. Dabei wurden sie durch einen Zeugen gestört. Die Kanister wurden am Tatort zurück gelassen und sie flüchten mit einem dunklen Kleinwagen (amtliches Kennzeichen NEB-....... mehr zur Zeit nicht bekannt). Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei der Kontrolle eines VW-Fahrers am 19.11.2018 gegen 18:30 Uhr in Apolda, Utenbacher Straße verliefen ein Alkohol- und Drogentest positiv. Er ist auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 19.11.2018 in Apolda, Compterstraße, wie der Fahrer eines PKW Suzuki (Kennzeichen der Polizei bekannt) eine eingebaute Fahrbahnbegrenzung und eine befestigte Warnbarke überfuhr und diese sowie sein Fahrzeug beschädigte. Er betrachtete den Schaden an seinem Fahrzeug und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell