LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Mülltonnenbrand

Am Montagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Hegelstraße eine Hausmülltonne durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich auf vier weitere Tonnen aus. Durch die Feuerwehr Weimar wurden die brennenden Mülltonnen gelöscht. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Ladendiebstahl Tankstelle

Eine männliche Person betrat am Sonntagvormittag, gegen 09:48 Uhr, die Jet-Tankstelle in der Buttelstedter Straße und entnahm aus den Regalen zwei Flaschen Schnaps. Er verließ die Tankstelle ohne zu zahlen. Die Mitarbeiterin konnte den Täter im Außenbereich die Flaschen wieder abnehmen. Der gleiche Täter kam 2 min später wieder in die Tankstelle und entnahm eine Flasche Wodka und flüchtete in Richtung Stadtmitte. An Hand der Personenbeschreibung wurde der Täter, ein 39-Jähriger aus Weimar, in unmittelbarer Nähe gestellt und zur Dienststelle gebracht. Ein Test mit dem Alcomaten ergab hier einen Wert von 2,07 Promille. Da er sich mehrfach übergab wurde er mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Weimar gebracht.

Einbruch Keller

In der Zeit vom Freitag bis Sonntagmittag versuchten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus am Markt in Weimar 8 Kellerräume aufzubrechen. Sie hebelten die Überwürfe der Schlösser auf, was ihnen teilweise auch gelang. Aus einem Keller wurde ein Einbautresor (leer) mit vier Schlüsseln entwendet. Er hatte einen Wert von circa 50 Euro. Momentan ist nicht bekannt, ob aus den anderen Kellerräumen weitere Gegenstände entwendet wurden.

