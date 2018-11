LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 19.11.2018

Apolda (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit sollte der Fahrer eines Pkw VW Golf gegen 11:00 Uhr, am 18.11.2018 in der Apoldaer Promenadenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte sich einer Kontrolle durch starkes Beschleunigen, einer "Rot-Fahrt" an der Kreuzung Adolf- Aber-Straße / Alexanderstraße und zu schnelles Fahren an unübersichtlichen Stellen zu entziehen. Durch eine Nacheile bis zur Hanfstraße / Werner- Seelenbinder-Straße konnte er schließlich doch der Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Desweiteren verlief ein durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen den 34jährigen Fahrzeugführer wurden Anzeigen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

