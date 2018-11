LPI-J: Pressebericht PI Weimar

Weimar (ots) - Pressebericht der PI Weimar vom 18.11.2018

Räuberischer Diebstahl

Am Freitag Nachmittag ereignete sich ein räuberischer Diebstahl in einer Drogerie in der Fußgängerzone. Zwei unbekannte Täter versuchten Parfum aus dem Geschäft zu entwenden und wurden dabei von der Ladendetektivin beobachtet. Als diese versuchte, einen der beiden Täter festzuhalten und so am Diebstahl zu hindern, flüchtet dieser unter Anwendung von Gewalt. Die 55-jährige Mitarbeiterin verletzte sich dabei leicht. Ein 28-jähriger Kunde, welcher versuchte den Täter aufzuhalten, wurde ebenfalls angegriffen, blieb jedoch unverletz. Anschließend flüchteten beide Täter aus dem Drogeriemarkt in Richtung Windischenstraße. Ein Täter war ca. 1,80m groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkelblonde kurze Haare, Brille, schwarze Jogginghose, grüne Jacke. Der andere Täter war dunkelhäutig, kurze/schwarze Haare, ca.1,85m groß, ca. 30 Jahre, schlank, dunkelblaue Jeans.

Einbruchsdiebstahl in Restaurant

Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Carl-August-Allee ein. Dabei entwendeten sie Spirituosen und Bargeld im Wert von 400EUR.

Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Thangelstedt eine Rüttelplatte im Wert von 8000EUR.

Einbruch in einen Reisebus

Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter In den Weingärten in Legefeld in einen geparkten Reisebus ein. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten im Wert von 1000 EUR.

Kennzeichentafel entwendet

Von einer Baustelle in der Lützendorfer Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag eine Kennzeichentafel von einem Lkw. Zuvor warfen sie dessen Seitenscheibe ein und beschädigten den Seitenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Einbruch in Kellerabteile

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter Am Markt in mehrere Kellerabteile ein. Dort entwendeten sie Lebensmittel und verursachten Sachschaden in Höhe von 25EUR an mehreren Schlössern.

Im Lauf der letzten Woche wurden weiterhin am Frauenplan zwei Kellerabteile aufgebrochen. Dort beschädigten unbekannte Täter die Türen und Scharniere und verursachten somit einen Sachschaden von ca. 40EUR. Entwendet wurde hierbei nichts.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Freitagvormittag meldeten Zeugen einen Pkw VW, welcher in der Weimarischen Straße in Bad Berka mehrfach die mittlere Fahrbahnbegrenzung überfuhr und sich in Schlangenlinien bewegte. Bei der Kontrolle stand die 51-jährige Fahrerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille.

Unterschlagung von Verkehrszeichen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden stellte die Polizei in der Asbachstraße auf dem Radweg einen 17-jährigen Radfahrer fest. Dieser führte ein Verkehrsschild mit sich, welches er gefunden hat und mit zu sich nach Hause nehmen wollte. Dieses Vorhaben schlug fehl.

Einbruchsdiebstahl in Büro

Am Samstag wurde in den frühen Morgenstunden in ein Büro in der Brennerstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter beschädigten dabei zwei Türen und verursachten einen Sachschaden von ca. 1000EUR.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ebenfalls Samstag früh wurde in ein Studentenwohnheim in der Schwanseestraße eingebrochen. Dort beschädigten unbekannte Täter eine Tür, verursachten einen Sachschaden von ca. 500 EUR und entwendeten einen Laptop im Wert von 500 EUR.

Kellereinbruchsdiebtahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in zwei Kellerabteile in der Straße Am Waldesrand eingebrochen. Dabei beschädigten die unbekannten Täter die Schließsysteme und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von 20EUR. Aus den Kellerabteilen wurden Werkzeug und Lebensmittel entwendet.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren unbekannte Täter in Taubach in der Straße an der Schatzgrube unterwegs. Dort rissen sie von insgesamt drei Grundstücken einen Briefkasten, eine Stableuchte sowie zwei LED Gartenlampen aus der Verankerung gerissen. Dadurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 EUR.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem LKW VW in Schwerstedt auf der L1055 aus Richtung Buttelstedt kommend und wollte offensichtlich nach rechts an der Kreuzung nach Krautheim abbiegen. Kurz nach der Kreuzung kam er nach links von der Kreuzung ab, durchfuhr eine Hecke und kollidierte anschließend mit einem Einfamilienhaus. Am Einfamilienhaus sowie am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Da der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, einen Atemalkoholtest aber ablehnte, wurde dieser anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht.

Fahrer unter Einfluss von Cannabis

In der Straße Am Posekschen Garten wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 22-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis.

