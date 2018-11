LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst Jena vom 18.11.2018

Jena (ots) - Brandfall

Am Samstagmittag kam es in Münchenroda durch bisher ungeklärte Ursache zu einem Wohnungsbrand. Dieser wurde durch den Mieter selbst festgestellt und versucht zu löschen. Die vor Ort agierende Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten auf weitere Gebäudeteile verhindern. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

