LPI-J: Erneuter Einbruch in Lagerhalle

Eisenberg/Stadtroda (ots) - Nach Anzeige ermittelt die Polizei Saale-Holzland wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall.

Bereits im September dieses Jahres gab es einen Einbruch in eine Lagerhalle an der B 88 bei Wichmar. Damals wurden Kupferkabel, so genanntes Buntmetall, im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Am Dienstag, 13.11.18 schlug die Alarmanlage der Lagerhalle um 23:22 Uhr an, in dessen Folge die eingesetzten Polizisten einen erneuten Einbruch feststellten.

Zunächst wurde ein Maschendrahtzaun durchtrennt, durch den der oder die Täter auf das Firmengelände gelangten. Danach wurden die Bewegungsmelder ausgeschalten und eine Holzplatte am Eingangstor der Lagerhalle aufgehebelt. Spätestens als der oder die Täter nun die Halle betraten, wurde der Alarm ausgelöst.

Der insgesamt verursachte Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

