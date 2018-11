LPI-J: Pressebericht für die PI Saale-Holzland

Eisenberg/Stadtroda (ots) - Versuchter Garageneinbruch

Nach Anzeige ermittelt die Polizei Saale-Holzland wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

In der Zeit vom Dienstag, 30.10.18, 11:40 Uhr bis Donnerstag, 01.11.18, 6:10 Uhr, hebelten Unbekannte in Frauenprießnitz, MTS-Straße, eine Garage auf. Jedoch gelang es dem Täter nicht, das Tor soweit zu öffnen, dass er hineingelangen konnte.

Lkw aufgebrochen

Fast auf frischer Tat erwischt wurde ein Mann, welcher am Montag, 05.11.18, 5:35 Uhr, in Dorndorf-Steudnitz, Eschenstraße, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in einen Kleintransporter VW einbrach und Geräte wie Säbelsäge, Trockenbauschrauber, Handkreissäge, Akkuschrauber, Akkus und Ladegeräte für Kettensägen, Lasergerät, Freischneider, Bohrersets und ähnliches Werkzeug entwendete.

Der 26-jährige Fahrzeugnutzer konnte noch erkennen, wie der oder die Täter mit einem VW Passat, Farbe: helles Silber, Kennzeichenfragmente SHK-B, flüchtete.

Der insgesamt verursachte Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert.

Erneut Druckstücke aus Messing gestohlen

Am Samstag, 03.11.18, gegen 14 Uhr, erschien wiederholt ein Pkw mit scheinbar britischen Kennzeichen in Hermsdorf, Galvanistraße, dessen Insassen von einem Betriebsgelände Druckstücke aus Messing, welche als Buntmetall beim Schrotthandel abgegeben werden können, stahlen. 170 kg mit Schrottwert von ca. 800,- Euro konnten die Täter erbeuten. Am 03.10.18 mussten die Täter noch ohne Beute, da diese bei der Flucht aus dem Fahrzeug fiel, flüchten.

Diebstahl von Baumaterial

In Hermsdorf, Oststraße, wurde erneut die Baustelle zur Errichtung einer Produktionshalle von Dieben aufgesucht. Diesmal wurde eine Vielzahl an Baumaterial, wie Stellmotoren für Fußbodenheizung, Heizungskugelhähne, Heizkörperanschlüsse, Wärmetauscher, Unterputzventile und ähnliches gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

