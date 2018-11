LPI-J: In Haus eingebrochen

Eisenberg/Stadtroda (ots) - Nach Anzeige ermittelt die Polizei Saale-Holzland wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.

In der Zeit vom Montag, 15.01.18 bis Dienstag, 30.10.18, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Camburg, Mühlenstraße, ein. Es wurde die Tür aufgehebelt und eine DVD-Player sowie ein Gasgrill gestohlen. Der insgesamt eingetretene Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

