LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots) - Leicht vereltzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend in Jena-Nord. Ein Autofahrer wollte aus einem Grundstück auf die Wiesenstraße auffahren. Dabei muss er einen Fuß- und Radweg überqueren. Beim Anfahren übersah er einen stadtauswärts fahrenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Ein hochwertiges Fahrrad entwendeten Diebe am Donnerstag im Laufe des Tages. Die Eigentümerin hatte es am Morgen mit einem Gliederschloss an einem Metallzaun am Philosophenweg angeschlossen. Als sie am Nachmittag zurückkam, war das Rad verschwunden. Es handelte sich dabei um ein hellblaues Fahrrad Santa Cruz "Camelion". Es hat einen Wert von 2.100 Euro. Wer hat den Diebstahl gesehen und kann Hinweise zum Täter geben? Wem wurde das Fahrrad zum Kauf angeboten? Hinweise unter 03641-811123.

4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag. Eine Skoda-Fahrerin stellte ihr Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Naumburger Straße ab. Sie verließ ihr Fahrzeug und ging einkaufen. Offensichtlich hatte sie die Handbremse nicht ausreichend angezogen. Das Fahrzeug kam ins Rollen und stieß gegen einen geparkten Audi. Es entstand etwa 4.000 Euro Sachschaden.

Ein Unfall beim Ausparken ereignete sich am Donnerstagvormittag vor dem Klinikum in Jena Lobeda-Ost. Eine Toyota-Fahrerin wollte rückwärts aus ihrer Parkbucht nach links herausfahren. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden Renault und stieß in dessen Beifahrerseite. Dabei entstand ca. 4.500 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung in Jena Lobeda-Ost. Unbekannte haben in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch in einer medizinischen Praxis in der Ebereschenstraße fünf Fensterscheiben und einen Bodenfluter beschädigt. Der Schaden ist hoch, er beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und sicherten die Spuren. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die Beschädigungen durch eine Luftdruckwaffe oder eine Zwille verursacht wurden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich unter 03641-811123 zu melden.

