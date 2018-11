LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Einbruch in Firmen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag den Zutritt in eine Firma in der Erfurter Straße. Sie hebelten ein Fenster auf und begaben sich in die Räume. Es wurden eine Kassette mit circa 1000 Euro Bargeld, ein Bohrhammer der Marke Bosch, ein Akkuschrauber (Marke unbekannt) sowie ein IPad entwendet. Am Fenster wurde ein Schaden von circa 500 Euro hinterlassen.

Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter in eine Firma in der Windischenstraße einzubrechen. Sie hebelten vergeblich an der Eingangstür und schafften es nicht einzudringen. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Renault entwendet

Am Donnerstagabend, in der Zeit von 17:10 Uhr bis 18:10 Uhr, wurde ein weißer Renault Megan im Wert von circa 10000 Euro entwendet. Er befand sich in der Heldrunger Straße auf dem Parkplatz hinter der Schulturnhalle. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Trunkenheitsfahrt

Eine 51-jährige Frau aus Ballstedt fuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, mit ihren Pkw Opel Corsa in Ballstedt die Straße Am Steingarten. Sie kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Hausumfriedung (Begrenzungssteine und Zierbäume). Bei der Unfallaufnahme wurde Alkohol in ihrer Atemluft gerochen. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Am Pkw Opel entstand ein Totalschaden von circa 10000 Euro. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein eingezogen.

Fehler beim Einparken

Einen Schaden von circa 4000 Euro (Eigenschaden 2000 Euro.) verursachte am Donnerstagabend ein 57-jähriger Mazdafahrer. Er parkte in der Jacobstraße rückwärts ein. Dabei musste er mehrmals rangieren. Aufgrund von Unaufmerksamkeit legte er nochmals den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen einen parkenden Pkw Volvo. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zeugenaufruf

Zum Zwiebelmarkt in Weimar kam es am Samstagmorgen, gegen 00:50 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße gegenüber einem Dönerladen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Gruppe von mehreren Personen beobachtete eine betrunkene männliche Person beim Urinieren und lachte darüber. Es kam danach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus den Ermittlungen wurde bekannt, dass eine weitere Personengruppe aus dem Dönerladen kam und die urinierende Person mitnahm, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachteten und dazu Angaben machen können. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

sro

