LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Staubsauger aufgebrochen

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände der Jet-Tankstelle in der Erfurter Straße die Tür zu einem Staubsauger auf. Sie entwendeten eine komplette Geldkassette mit circa 5 Euro Münzgeld. Es wurde ein Schaden von circa 20 Euro hinterlassen.

In der gleichen Nacht wurde auch die HEM-Tankstelle in der Erfurter Straße heimgesucht. Unbekannte hebelten hier ebenfalls die Tür zu einem Staubsauger auf und versuchten die mit Schutzvorrichtung versehene Geldkassette herauszuheben, was ihnen jedoch nicht gelang. Am Staubsauger entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Sachbeschädigung an einem Panamera

Am Mittwoch, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:40 Uhr, wurde hinter dem Bahnhof in Weimar, Ecke Ettersburgerstraße, ein Porsche Panamera beschädigt. Unbekannte warfen mehrfach einen größeren Stein auf das abgestellte Fahrzeug. Dabei wurden die Front- und die Panoramascheibe sowie der rechte Außenspiegel beschädigt. Weiterhin wurde die hintere Kennzeichentafel entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 20000 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit kam am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, ein 43-Jähriger aus Bad Berka mit seinem Pkw Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf der Bad Berkaer Robert-Koch-Allee und kollidierte an der Kreuzung zur Max-Linke-Straße mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.

