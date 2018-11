LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Erregung öffentlichen Ärgernisses und Zechbetrug

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, saß eine 51-jährige Frau aus Sömmerda am Goetheplatz auf einer Bank und nahm an sich selbst im Intimbereich, für jedermann sichtbar, sexuelle Handlungen vor. Nachdem sie mitbekam, dass Zeugen die Polizei verständigten, verschwand die Frau. Sie konnte später durch eine Streife ausfindig gemacht werden. Eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde aufgenommen. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen

Dieselbe Frau suchte gegen 18:30 Uhr eine Gaststätte in der Geleitstraße auf und bestellte sich Speisen und Getränke in Höhe von circa 60 Euro. Die Rechnung konnte sie nicht zahlen.

In der Zeit von 19:45 Uhr bis 22:00 Uhr kehrte sie in eine Gaststätte in der Scherfgasse ein und bestellte hier nochmals Speisen und Getränke im Wert von circa 40 Euro. Auch diese Rechnung konnte sie nicht bezahlen.

Die Frau aus Sömmerda wurde nach den Anzeigenaufnahmen nach Hause entlassen.

Kopfnuss verpasst

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, lief eine 24-Jährige aus Weimar den Treppenaufgang von der Brennerstraße in das Atrium Weimar und warf einen Zigarettenstummel über die Brüstung. Einer unbekannten männlichen Person missfiel dies und stieß mit seinem Kopf gegen den Kopf der jungen Frau. Hierbei erlitt sie eine Schwellung an der Stirn und musste zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Weimar gebracht werden. Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben: - männlich, ca. 30-40 Jahre, 170 cm, schwarze Hautfarbe, drei Tage Bart, trug einen dunklen Mantel Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Fahrzeug aufgebrochen

An einem Pkw VW wurde in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr am Dienstagnachmittag die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Er stand auf dem Schlossparkplatz in Ettersburg. Unbekannte entwendeten aus dem Fahrzeug einen Rucksack mit Nahrungsmittel im Wert von circa 35 Euro. Am VW entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Fehler beim Anfahren

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 62-jährige Frau mit ihren Pkw Opel die Lyonel-Feininger-Straße in Richtung Henry-van-de-Velde-Straße. Kurz vor der Kreuzung ging ihr der Motor aus. Beim wiederanfahren bemerkt sie nicht, dass sie bereits von einem Linienbus überholt wurde und stieß mit diesen zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5500 Euro.

In die Leitplanke gefahren

In einer Rechtskurve auf der Landstraße zwischen Neumark und Vippachedelhausen verlor am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Pkw Opel. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr rollfähig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.

